حارث في قائمة المغرب النهائية لكأس العالم؟ ليس بعد!

اللاعب تواجد في قائمة المغرب لمونديال 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا عن القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022، وقد فوجئ الجميع بتواجد اسم أمين حارث في قائمة المغرب رغم تعرضه لإصابة بالغة قد تمنع تواجده في الملاعب خلال الفترة القادمة.

نجم وسط مارسيليا تعرض لإصابة في ركبته خلال مواجهة موناكو الأخيرة في الدوري الفرنسي، وقد كشفت الفحوصات الطبية عن معاناته من التواء في أربطة ركبته اليُسرى وهو ما يعني عدم لحاقه بالمونديال.

الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يُعلن رسميًا بعد عن موقف صاحب الـ25 عامًا من التواجد مع أسود الأطلس في قطر، لكن كل المؤشرات تؤكد عدم قدرته اللعب حتى بداية العام الجديد على الأقل.

جول يُوضح، وحسب لوائح فيفا، أن الفرصة لاتزال سانحة أمام الاتحاد المغربي لاستبعاد حارث واستبداله بلاعب آخر، حيث يمنح فيفا الحق لكل منتخب باستبدال أي لاعب يتعرض لمرض أو إصابة بالغة قبل 24 ساعة من أول مباراة له في كأس العالم.

هذا الأمر يعني أن المدرب وليد الركراكي أمامه حتى يوم 22 نوفمبر الجاري ليستبدل حارث بلاعب آخر، حيث سيلعب المنتخب أولى مبارياته في المونديال أمام كرواتيا في الـ23 من نفس الشهر.

المغرب وقعت في المجموعة السادسة مع كرواتيا وبلجيكا وكندا، وستفتتح مشوارها بمواجهة وصيف نسخة روسيا 2018 قبل مواجهة بلجيكا في الـ27 من نوفمبر ثم كندا في الأول من ديسمبر 2022.