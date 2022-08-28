"حادث منزلي" .. الكشف عن سبب اللكمة تحت عين لابورتا!

جوان لابورتا ظهر بلكمة تحت عينه في مباراة فريقه برشلونة ضد بلد الوليد، والتفسير كان حادث منزلي!

يبدو أن الجدل سيظل ملاحقًا لجوان لابورتا رئيس برشلونة أينما ذهب، بعد ظهوره في ملعب كامب نو اليوم خلال مواجهة ناديه ضد بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

رئيس النادي الكتالوني ظهر بجوار نظيره رئيس بلد الوليد رونالدو دي ليما وكان يضع نظارات شمسية في البداية قبل أن يخلعها.

الجدل حدث عندما قام بخلع النظارات التي أظهرت وجود كدمة واضحة تحت عينه اليمنى، يبدو وأنه كان يحاول أن يخفيها بالنظارة.

لابورتا نفسه لم يعلق على الأمر حتى هذه اللحظة، لكن تقارير صحفية أكدت أن رئيس النادي الكتالوني تعرض لحادث منزلي صغير.

إذاعة "كادينا كوبي" عبر برنامج "تييمبو دي خويجو" هي التي أكدت ذلك الخبر، وهو ما أثار المزيد من الجدل حول صورة لابورتا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين، وجاء الأول بأقدام روبرت ليفاندوفسكي والثاني عن طريق بيدري جونزاليس.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد جمع أربع نقاط قبل تلك المباراة بعد التعادل مع رايو فاييكانو دون أهداف والفوز على ريال سوسييداد برباعية.