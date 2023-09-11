فيديو | حادث مأساوي .. مباراة في السعودية تنتهي بنهاية كارثية

لاعبان أرادا إنقاذ الموقف فسقطا إلى الهاوية

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ربما يدفع العشق أحدهم للسقوط في الهاوية، وهكذا حدث في واقعة شهدتها منطقة جازان، الواقعة في أقصى الجنوب الغربي من دولة السعودية.

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تشهد المنطقة وجود عدد من القمم الجبلية، والتي ساهمت في وقوع كارثة خلال ممارسة عدد من الشباب لكرة القدم.

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرت فيديو لمباراة بين عدد من الهواة، وأثناء محاولة اللحاق بالكرة، كي لا تسقط من على سفح أحد الجبال، فلح منقذها من مهمته، لكنه سقط بدلًا منها رفقة شاب آخر.

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ولم توضح الصحيفة ما أسفر عنه الحادث بعد، وما إذا توفي الشابان أم العناية الإلهية أنقذتهما، ليبقى الوضع غامضًا دون توضيح رسمي.

لكن بحسب مزاعم البعض فإن الشباب في منطقة جازان اعتادوا على ممارسة الكرة على سفوح الجبال، ونجى أكثر من شاب من وقائع مشابهة.

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