حادث سيارة حولهما لأسطورة .. قصة الثنائي الخالد للكرة الإيطالية

اللاعب وصديقته ذكرى لا تنسى في بيرجامو

إذا تابعت مباريات لأتالانتا ستشاهد في بعض الأحيان صورة عملاقة ترفعها جماهير الفريق لشاب وفتاة مبتسمين، الثنائي فيديريكو بيساني وأليساندرا ميدالي، الأول الذي تم تسمية مدرجات الكورفا الشمالية في ملعب "جيويس" الخاص بالفريق عليه، وكذلك ملعب مركز التدريب.

فيديريكو بيساني لاعب أتالانتا الذي رحل عن عالمنا في 12 فبراير 1997 هو وصديقته أليساندرا ميدالي في حادث سيارة عن عمر الثالثة والعشرين، وترك أثراً كبيراً في تاريخ النادي المنتمي لبيرجامو.

Chicco e Ale, sempre nei nostri cuori 🖤💙



Ricordiamo con grande emozione e immutato affetto Federico #Pisani e Alessandra #Midali. Sono passati 24 anni, ma voi siete sempre qui, in mezzo a noi. pic.twitter.com/OKxFfMhXTF — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 12, 2021

وُلد في 1974 بمدينة ميلانو، تدرج في فئات الشباب الخاصة بأتالانتا حتى أعطاه تشيزاري برانديلي، مدرب فيورنتينا الحالي وإيطاليا السابق، الفرصة ومنذ ذلك الحين تم تصعيده للفريق الأول بعمر السابعة عشر فقط وشغل مركز الجناح وأطلق عليه زملاءه لقب زولا بسبب مهاراته الشبيهة بالنجم الإيطالي الشهير، ووثق به مارشيلو ليبي الذي كان يدرب الفريق الأول.

بدأ نجم بيساني في البزوغ من النيراتزوري الصغير وكون ثلاثية ناجحة مع لاعبي إنتر لاحقاً دومينيكو مورفيو وكريستيان فييري، الأخير الذي يتذكره في سيرته الشخصية قائلاً: "عشت أياماً رائعة في بيرجامو، أتذكر مورفيو، كان مجنوناً مثلي وقدميه من ذهب، وشيكو بيساني، كم أفتقده، رحيلاً كان صادماً".

لعب بيساني في المجمل 64 وسجل ستة أهداف ما بين 1992 و1997، وفي منتصف تلك الفترة خرج مُعاراً في 1993 مع مونزا حيث شارك في 21 مباراة وسجل هدفين.

الصدمة جاءت في 1997، ليلة الثاني عشر من فبراير عندما كان اللاعب وصديقته وثنائي آخر عائدان من سهرة في كازينو "أبطال إيطاليا" وتعرضوا لحادث مميت حطم سيارته البي إم دابليو من فئة 320 كابريو وتسبب في وفاته هو وأليساندرا مباشرة، وكان رحيماً بالثنائي الآخر داريو موريتي وماريلينا مابيلي.

تم نقل فيديريكو لمستشفى سان كارلو في محاولة لإنقاذ حياته ولكن دون جدوى، وكذلك أليساندرا التي توفت أيضاً في الطريق نحو المستشفى، ونجا داريو وماريلينا دون أي إصابات خطيرة فيما وُصف بالمعجزة وقتها نظراً لحالة السيارة.

ضرب الحزن فريق أتالانتا ومدينة بيرجامو على رحيل اللاعب المحبوب من قبل اللاعبين والجمهور كافة، وشيعت جنازته في السادس عشر من فبراير وسط أجواء مهيبة وحضور ضخم لتوديع صاحب الأربعة وعشرين ربيعاً وصاحبة العشرين ربيعاً.

فتحت الشرطة وقتها تحقيقاً بخصوص أسباب الحادث ورجحت أن يكون السبب هو السرعة الزائدة أو عطل في السيارة، ولم تستبعد فرضية أن يكون قائدها نام أثناء القيادة مما أدى لتحطمها.

خلد أتالانتا ذكرى لاعبه الشاب، فحجب رقم 14 من تشكيلته، وأطلق اسمه على مدرجه الشمالي في ملعب "أتليتي دي أتزوري" أو كما يدعى حالياً "جيويس"، بالإضافة لتسمية ملعب التدريبات، ولا تنسى أيضاً جماهير البيرجماتسكي لاعبها السابق وصديقته، فخصصت لهما الصورة الضخمة الحاضرة دائماً في المدرجات وهتافاً خاصاً يبقي ذكرى الثنائي المحبوب حية في الأذهان كل عام في الثاني عشر من فبراير.