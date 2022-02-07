جيوفينكو يُغلق باب العودة للدوري السعودي ويُحدد وجهته القادمة

أغلق سيباستيان جيوفينكو تمامًا باب العودة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ رفض عرض التعاون وحدد بالفعل وجهته القادمة.

جيوفينكو فسخ عقده بالتراضي مع الهلال في أغسطس الماضي، وقد ارتبط منذ ذلك الوقت بعدد من الأندية في كندا وأوروبا وأخيرًا بالتعاون السعودي.

ما هو النادي الجديد لجيوفينكو؟

العديد من المصادر، وأبرزها الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو، أكدت أن جيوفينكو بات على أعتاب توقيع عقد مع سامبدوريا الإيطالي، ليعود إلى إيطاليا بعد 7 سنوات لعب خلالهم في كندا والسعودية.

رومانو أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن اللاعب الملقب بالنملة الذرية سيصل مدينة جنوى صباح اليوم لإتمام الإجراءات وتوقيع عقود انضمامه لسامبدوريا.

وأوضحت المصادر المتابعة أن عقد جيوفينكو مع السامب سيمتد إلى نهاية الموسم الجاري فقط، وقد اختاره الفريق عقب الإصابة القاسية التي تعرض لها مهاجمه مانولو جابياديني خلال مواجهة ساسولو الأخيرة في السيري آ، والتي من المتوقع أن تُبعده عن اللعب لفترة طويلة.

لماذا رفض جيوفينكو التعاون ؟

صحيفة الرياضية السعودية كانت قد كشفت عن تفاصيل مفاوضات النجم الإيطالي مع التعاون، مشيرة إلى أن الخلاف الذي حال دون التوصل لاتفاق يرتبط بمدة العقد.

وأوضحت أن التعاون استغلل وجود اللاعب حرًا دون عقد وقدم له عرضًا بعد غلق سوق الانتقالات الشتوي للعب معه حتى نهاية الموسم مقابل 400 ألف دولار، إلا أن جيوفينكو رفض وطلب عقدًا يمتد لموسم ونصف مقابل 1.2 مليون دولار.

نادي "سكري القصيم" رفض طلب النجم صاحب الـ35 عامًا واتجه لخيارات أخرى، وقد بات قريبًا من التعاقد مع مهاجم الرأس الأخضر "زي لويس" الذي انتهى عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي في يناير الماضي.

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