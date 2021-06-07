جوميس، جيوفينكو وفييتو .. تغيير مثير ومفاجئ في مستقبلهم مع الهلال

الهلال لم يحسم بعد مستقبل الثلاثي، لكن التطورات موجودة

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تغيير مثير ومفاجئ في مستقبل الثلاثي، بافيتمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو ولوسيانو فييتو، مع ناديهم الهلال.

الزعيم أنهى الموسم الأخير متوجًا بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد تعاقد مؤخرًا مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لقيادته في الموسم الجديد.

المدرب المتوج مع موناكو بلقب الدوري الفرنسي يعكف حاليًا على مشاهدة مباريات الهلال ودراسة كافة التفاصيل الخاصة به حتى يُقدم تقريرًا تفصيليًا للإدارة يتضمن تقييمه للاعبين وتحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة.

عرض قطري لجوميس، وشرط لبقاء اللاعب في الرياض

الاقتصادية أفادت أن إدارة الهلال تلقت عرضًا شفهيًا من أحد الأندية القطرية للتعاقد مع جوميس، وقد أجلت الرد عليه بالرفض أو الموافقة حتى استلام التقرير النهائي من المدرب جارديم حول رؤيته لقائمة الفريق ومصير اللاعبين خاصة الأجانب.

الصحيفة أوضحت أن المهاجم الفرنسي الذي تُوج هدافًا للدوري السعودي في الموسم الأخير لديه رغبة في تجديد عقده مع الهلال لمدة موسم واحد ليضمن البقاء في الملاعب حتى عام 2023، حيث يُخطط لاعتزال اللعب في هذا الموعد.

وأضافت أن جوميس الذي جدد عقده لموسمين مطلع الموسم الأخير يرى أن عدم تجديد عقده وانتهائه مع الهلال صيف 2022 سيُضعف فرصه في إيجاد نادٍ جديد يمنحه عقدًا لمدة موسم واحد في سوق الانتقالات الصيفي القادم، مما قد يجعله يُوافق على العرض القطري.

جيوفينكو بين الرحيل وتمديد عقده مع الهلال

الاقتصادية انتقلت للحديث عن مستقبل الإيطالي جيوفينكو، وقد أوضحت أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل أبلغت اللاعب أنها تنتظر تقرير جارديم لحسم مستقبله مع الفريق.

وأضافت أنه في حال قرر جارديم بقاء جيوفينكو، ستحرص الإدارة الزرقاء على تمديد عقده لمدة 6 أشهر لينتهي بنهاية الموسم القادم بدلًا من يناير المقبل، وذلك بهدف ضمان بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم.

إدارة الهلال أوضحت لجيوفينكو في نفس الوقت أنها لن تُمانع رحيله حال وجود عرض مناسب، وقد أبلغهم اللاعب بامتلاكه عروض إيطالية وأمريكية.

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدف واحد وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

اتجاه للحفاظ على فييتو ومنحه فرصة أخرى

أجمعت المصادر الصحفية المختلفة خلال الأيام الأخيرة أن فييتو هو أكثر اللاعبين الأجانب المرجح رحيلهم عن الهلال هذا الصيف حال التعاقد مع آخرين، خاصة أنه لم يُقدم الأداء المنتظر منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

الاقتصادية نسفت تلك المقولة تمامًا بالتأكيد على أن النادي قرر الحفاظ على لاعبه الأرجنتيني حتى نهاية الموسم القادم ومنحه فرصة أخرى لإثبات ذاته وإظهار قدراته.

وأوضحت أن هذا القرار اتخذ بعدما جاءت آراء المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق في صالح فييتو وأكدت أنه يمتلك الإمكانيات اللازمة لمساعدة الفريق وأن ظروف الموسم الماضي خاصة تغيير 3 مدربين لم تُساعده لتقديم مستواه الحقيقي.

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