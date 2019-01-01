حوار - جيوفينكو: الهلال يشبه يوفنتوس وهذا السداسي قادر على الاحتراف بأوروبا

الإيطالي يتحدث عن بيئة الهلال وطموحه مع الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الإيطالي سبيستيان جيوفينكو؛ محترف الهلال السعودي، أن الزعيم يشبه نادي يوفنتوس الإيطالي، واصفًا الوضع في القلعة الزرقاء بالمذهل.

صاحب الـ32 عامًا انضم لصفوف الموج الأزرق في يناير 2019، قادمًا من تورنتو الأمريكي، بعدما كان قد استهل مسيرته في اليوفي لمدة ست سنوات قضاها به، بخلاف الأعوام التي خرج بها للإعارة.

وأجاب النملة على الأسئلة التي طُرحت له من قبل جمهور الهلال، عبر هاشتاج أطلقه الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر"، نستعرضها في السطور التالية..

كيف رأيت الهلال وبيئة النادي؟ وما رأيك في الجمهور؟

كنت مندهشًا من الوضع هنا، أعتقد أنه نادٍ رائع جدًا، والناس هنا لطفاء للغاية، وفورًا شعرت بأنني جزء من هذا النادي، لذلك أحببت الوضع هنا، وحاليًا أعتقد بأن كل الأمور تجري على ما يرام.

لماذا تلقب بالنملة الذرية؟ ومن الذي أطلق عليك هذا الاسم؟ وهل تحب هذا اللقب؟

نعم أحب هذا اللقب، أُعطيت هذا اللقب عندما كنت مع نادي يوفنتوس، عندما بدأت مع الفريق الأول لليوفي، المشجعون منحوني هذا اللقب، والآن أنا معتاد على سماعه، لذلك أحببته.

قبل مجيئك للهلال، هل كنت سمعت عن الكرة السعودية بشكل عام والزعيم بشكل خاص؟

نعم سمعت عنه، لكنني لم أكن متابعًا جيدًا للدوري، لكنني سمعت عن النادي بالطبع، وعندما أتيت إلى هنا كل شيء كان مذهلًا.

ما هو أفضل هدف سجله مع الهلال حتى الآن؟

أعتقد أن الأفضل قادم، أتمنى، لأن كل هدف بالنسبة لي يعتبر جميل ومهم، وأتمنى أن أحرز المزيد في القادم.

من أكثر لاعب قريب منك بالهلال؟

أعتقد هناك لاعبان يملكان صفات مميزة مثل محمد الشلهوب ونواف العابد، لأننا نملك نفس الحجم ونفس المواصفات كلاعبين.

ما هو شعورك إذا ردد الجمهور اسمك؟

شيء رائع أن تجعل الجماهير سعيدة، وهذا من أجمل الأشياء، لأننا نلعب من أجلهم، ولذلك أعتقد بأن هذا الشيء جميل.

ما هو طموحك مع الهلال؟

أهم طموح هو الحصول على الألقاب في كرة القدم، وسأبذل ما بوسعي للفوز بالألقاب مع الهلال.

الهلال يشبه من من أندية إيطاليا؟

من ناحية القوة في الدوري، أرى الهلال قريبًا جدًا من يوفنتوس، لأنه الفريق الأقوى في الدوري وهو النادي الأكثر تنظيمًا في المملكة وتاريخها، وشاهدت هذا الشيء مع اليوفي بإيطاليا، لذلك شبهت الهلال بيوفنتوس.

اذكر أسماء لاعبين قادرين على اللعب في أوروبا.

البريك - كنو - الشهراني - سلمان الفرج - عبد الله عطيف - سالم الدوسري.

ما تأثير القوة الزرقاء عليكم كلاعبين بالملعب؟

أرى بهم الشغف والعشق، ومن أفضل الأشياء أن تؤدي عملًا ما بدافع عاطفي حقيقي، وهذا الشيء يلامس جانب مهم ومفضل في حياتهم.

هل طولك والبنية الجسمانية لكن عائق أمام أدوارك الهجومية أم هي ميزة لك في تجاوز المدافعين؟

لا أستطيع تغيير ذلك، بمعنى أنه عندما تملك جسد وطول بهذا الشكل، يجب أن تتعامل مع ذلك بشكل جيد، وأن تبذل ما بوسعك للاستفادة مما تملكه من صفات، وأعتقد أنني أؤدي بشكل جيد وباستطاعتي أن أقدم المزيد.

من هو أفضل مدرب مر عليك؟

باعتقادي يعتبر كونتي أحد أفضل المدربين الآن، لأنه يعلمنا كرة القدم ومدرب جيد من جميع النواحي.

برأيك، من هو أفضل لاعب في التاريخ؟

لا يمكنني ذكر اسم محدد ولا أفضل ذلك، لكن عندما كنت طفلًا، كنت دائمًا ما أتابع اللاعبين الذين يرتدون القميص رقم 10، لأنه باعتقادي لديهم شيء ما مميز وخاص بهذا النوع من اللاعبين، وأحب أن أراهم يلعبون الكرة، فلا يوجد لدي اسم محدد.

ما هو أفضل مكان قمت بزيارته في الرياض؟

في الحقيقة لم أتمكن من مشاهدة أماكن كثيرة في المدينة حتى الآن، ذهبت مرتين للصحراء، كانت تجربة مثيرة، وأنا معتاد حاليًا على الخروج للعشاء بعد أداء التدريبات، وغالبًا أقضي وقتي خارج المنزل بالذهاب للمطاعم.

ما هي أكلتك المفضلة بالرياض؟

أحب الأكل الإيطالي مثل الباستا والبيتزا، ومن الممكن أن أتناولها بشكل يومي، لكن بشكل عام أفضل الأكل الإيطالي.

رسالتك الأخيرة لجمهور الهلال.

أنا سعيد جدًا بأن أكون هنا، كما قلت مرات عديدة، وأحاول الآن أن أفهم طريقة العمل هنا، وأتمنى أن أقدم كل ما لدي للنادي والجمهور ولزملائي، من أجل الحصول على الألقاب.