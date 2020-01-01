جيوفينكو: أشعر بالفخر والهلال سيحافظ على لقبه الآسيوي

اللاعب الإيطالي يتحدث عن تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي.

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال، على أنه وزملائه فخورين بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم.

الهلال احتفل اليوم الأربعاء، بتتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 30 "الختامية"، ضمن منافسات البطولة.

جيوفينكو قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "نشعر بالفخر بعد هذا الإنجاز، والتتويج بالبطولة يضاف لتاريخ نادي الهلال".

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اللاعب الإيطالي تابع: "كان موسمًا طويلًا، مررنا بأوقات صعبة فيه، والعديد من المباريات الصعبة التي لعبناها، ولكن كانت هناك رغبة لتتويج وهذا ما حدث".

سيباستيان واصل: "بعد فوزنا بمباراة النصر، شعرنا أننا اقتربنا من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ونجحنا في تحقيق اللقب".

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واختتم جيوفينكو تصريحاته قائلًا: "الهلال فريق بطل، ويستطيع أن يحقق لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ويبقي على الكأس في الرياض".

الهلال يستعد لاستئناف مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ستقام على شكل البطولة المجموعة منتصف سبتمبر الجاري في قطر.