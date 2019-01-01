جيوفينكو: أشعر بالحنين لإيطاليا ولكن مستقبلي مع الهلال

اللاعب الإيطالي يتحدث عن مستقبله

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، على أنه يمتلك الحنين إلى بلاده يتملك منه، ولن مستقبله الآن في السعودية رفقة فريقه.

جيوفينكو انضم لصفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من تورينتو الكندي.

جيوفينكو قال خلال تصريحات عبر "سكاي سبورت" الإيطالية: "أشعر بالحنين إلى البلاد والكالتشيو الإيطالي كثرًا، ولكنني أرتبط بعقد مع الهلال".

🔵 رئيس اتحاد بيرو 🇵🇪 لكرة القدم متحدثًا عن كاريلو لاعب الهلال 🗣️ pic.twitter.com/8rVn8QJo6x — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 27, 2019

سيباستيان تابع: "تبقى أمامي مدة أخرى أخدم فيها الهلال، ومستقبلي أصبح هنا في المملكة العربية السعودية".

وقدم جيوفينكو رفقة الهلال نتائج رائعة، ليكون واحدًا من العناصر الأساسية رفقة الزعيم، بعد المستويات المميزة التي يقدمها.