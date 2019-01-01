جينيراسيون: الزمالك واتحاد الكرة لم يحترمونا

الفريق السنغالي يبدي استيائه من معاملة الزمالك

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

حرص عبدلاوي تيام، سكرتير عام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، على توجيه رسالة إلى نادي الزمالك، قبل المباراة الحاسمة التي سجمع بين الفريقين 24 أكتوبر الجاري.

الزمالك سيواجه جينيراسيون فوت، في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة.

تيام قال خلال تصريحات لموقع "يلاكورة": "أوجه رسالة إلى إدارة الزمالك، كرة القدم لعبة تجمع الشعوب، ويجب أن نستخدمها لنوصل رسالة للجميع خاصة في إفريقيا، وهي احترموا خصومكم".

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سكرتير عام جينيراسيون تابع: "لم نجد احترامًا من أحد، سواء نادي الزمالك أو اتحاد الكرة، ولم يستقبلنا أحد، وحتى بعد انتظارنا في الفندق بالقاهرة الجديدة، لم يحضر أحد".

واختتم عبدلاوي تصريحاته قائلًا: "لم يتحرك أحد إلا عندما كانت هناك أزمة، وهذا الأمر أثار غضب كبير لدينا من نادي الزمالك".

الزمالك سيحدد خلال الأيام القادمة ملعب المباراة، ليقوم بإرساله إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.