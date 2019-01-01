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الدوري المكسيكي الممتاز

جينياك يسجل هدفه المئوي في المكسيك ويقترب من لقب الهداف التاريخي

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الفرنسي يواصل التألق في الأراضي المكسيكية
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قاد المهاجم الفرنسي المخضرم، بيير أندريه جينياك، فريقه أونال تيجيرز، للفوز بهدف نظيف على حساب أطلس في إطار الجولة الـ8 من مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي.

هدفًا جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع عبر ضربة جزاء، ليسجل هدفه المئوي بقميص فريقه المكسيكي في جميع المسابقات.

الدولي الفرنسي، كان قد رحل عن صفوف مارسيليا الفرنسي في 2015 صوب المكسيك لتجربة جديدة، بعدما سبق له اللعب بقميص تولوز.

ورفع جينياك رصيده في المرحلة الحالية من الموسم الجاري إلى 6 أهداف، قاد بها فريقه إلى صدارة ترتيب المسابقة.

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وعلق اللاعب البالغ 33 عامًا، على أهدافه قائلاً عبر حسابه الشخصي على" تويتر "100 هدف، شكراً لكم جميعاً".

أهداف اللاعب جاءت 9 منها من ركلات جزاء، و77 من داخل منطقة الجزاء، و14 من خارجها، وتعد الفترة من الدقيقة 76 وحتى 90 الأكثر حسمًا بها برصيد 21 هدفًا.

وسبق لجينياك أن حقق لقب هداف الدوري المكسيكي مرتين، كلاوسورا 2016، وأبرتورا 2018.

كما حقق لقب الدوري 3 مرات، وأفضل لاعب في الموسم بالمكسيك في 2015-16.

ويمتلك الفرنسي فرصة ذهبية ليكون الهداف التاريخي للنادي، حال تخطى عدد أهداف المكسيكي توماس بوي برصيد 102 هدفًا.

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