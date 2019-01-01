قائد جينراسيون: لن نستسلم أمام الزمالك ولسنا كالبطاريق

هل يفاجئ بطل السنغال الزمالك؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد جبريل دياو، قائد فريق جينراسيون فوت السنغالي، على أن فريقه لا يشعر بالخوف من مواجة الزمالك، في دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

دياو قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "لا نشعر بالخوف، والزمالك بفريقه الحالي هو الأقرب في مواجهتي الذهاب، ولا نملك شيء نخسره في تلك المباراة، وما نبحث عنه هو تحقيق أي مكاسب أمام الزمالك".

قائد جينراسيون تابع: "هي مباراة كرة قدم، الزمالك يلعب تحت ضغوط لأن الجميع يعتبرهم الأقرب، بينما سنلعب كرتنا المعتادة".

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وواصل: "سنعمل بكل جهد لتقليل الوقوع في الأخطاء، ونحن نمتلك جهازًا فنيًا رائعًا، يجهزنا لتحقيق الفوز أمام جماهيرنا يوم السبت".

واختتم دياو تصريحاته قائلًا: "لن نستسلم للهزيمة قبل خوض المباراة، والفوز لا يذهب للأقوى والأغنى دائمًا، فنحن لسنا بطاريق، وأي لاعب في إفريقيا يحلم بخوض مباراة كهذه، ولدينا الرغبة في الفوز".

الزمالك سيواجه فريق جينراسيون مساء السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.