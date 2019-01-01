جينت بدلاً من جينك - مشجعا ليفربول يحضرا مباراة الأبطال في حانة

حادثة طريفة بالأراضي البلجيكية

تعرض مشجعان لليفربول لواقعة طريفة في بلجيكا أثناء تواجدهما هناك لحضور لقاء الفريق أمام جينك في دوري أبطال أوروبا تسببت في عدم تواجدهما في ملعب المباراة.

وانتصر حامل اللقب على مستضيفه البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وكشفت صحيفة "Het Laatste Nieuws" البلجيكية أن المشجعين دفعا 150 يورو قيمة لتذاكر القطار، و70 إضافية للمباراة، لينتهي بهما المطاف في مدينة جينت بدلاً من جينك، ويشاهدا المباراة في حانة.

وعرض نادي جينت تعويض المشجعين بحضور لقاء الفريق بالدوري الأوروبي أمام فولفسبورج الخميس، وطالب بمساعدته في العثور عليهما عبر صفحته على تويتر.

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ووقع نابولي الإيطالي في خطأ مشابه وقت إجراء القرعة بعدما وقع مع جينك، ولكن نشر على صفحته أنه مع جينت.