جيناته تجبره على التألق وتفوق على مليارات تشيلسي: محمد بلومي صائد الأخطاء.. وضع هال سيتي في الصدارة مؤقتًا وأحرج تشابي ألونسو!

فجر نادي هال سيتي مفاجأة مدوية في الدوري الإنجليزي بعدما فرض تعادلًا مثيرًا بهدفين لمثلهما على مضيفه تشيلسي فوق ميدان ستامفورد بريدج في مواجهة حبست الأنفاس وأظهرت شخصية استثنائية للفريق الضيف أمام كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدججة بنجوم كلفوا مئات الملايين.

ابن الوز عوام في سماء لندن

حين يتصل النسب بأسطورة الكرة الإفريقية وصاحب الكرة الذهبية الإفريقية لعام 1981 لخضر بلومي فإن التألق لا يصبح محض صدفة بل مسألة جينات كروية أصيلة.

نزل محمد البشير بلومي إلى أرض الميدان محملًا بإرث عائلي ثقيل لكنه أثبت في العاصمة البريطانية أنه يملك شخصيته المستقلة وقدرته الخاصة على حسم المواعيد الكبرى مكررًا أمجاد والده ولكن هذه المرة في أعتى دوريات العالم.

صائد الأخطاء يقلب الطاولة في ست دقائق

عاش خط دفاع تشيلسي وحارسه دقائق عصيبة بسبب التحركات الذكية للنجم الجزائري الشاب الذي أظهر حاسة تهديفية نادرة في اقتناص أنصاف الفرص.

ففي غضون ست دقائق فقط وتحديدًا بين الدقيقتين 28 و34 نجح بلومي في معاقبة أصحاب الأرض بقسوة إذ انقض أولا على هفوة فادحة من المدافع يوريل هاتو ليعيد فريقه إلى اللقاء قبل أن يتابع كرة مرتدة من العارضة ويسكنها الشباك وسط ذهول الجماهير اللندنية.

هذا التحول الخاطف وضع هال سيتي في صدارة جدول ترتيب المسابقة مع نهاية الشوط الأول وترك ألونسو في حيرة واضحة اضطرته لإجراء تغييرات مبكرة لإيقاف النزيف.

تأثير مباشر يحرج كتيبة المليارات

لم يكن تفوق النجم الجزائري وليد أرقام تقييمية مجردة بل تجسد في تأثيره المباشر والقاتل على مجريات اللقاء من خلال تحويل أدنى الفرص إلى أهداف حقيقية.

المهاجم الواعد لم يحتج سوى إلى 16 لمسة فقط للكرة على مدار نحو 59 دقيقة خاضها ليصنع الفارق محققًا فاعلية استثنائية بتسجيل هدفين من إجمالي ثلاث تسديدات فقط جاءت اثنتان منها بين القائمين والعارضة.

وتجلت براعته القصوى في أنه انتزع هذين الهدفين رغم أن نسبة الأهداف المتوقعة له طوال اللقاء لم تتجاوز 0.24 هدفا متفوقا بذكائه وحسمه على دفاعات تشيلسي وواضعًا بصمته على شباك أصحاب الأرض بأقل مجهود ممكن.

بيت القصيد

أثبتت ملحمة ستامفورد بريدج أن الأموال الطائلة وحدها لا تضمن التفوق داخل المستطيل الأخضر حين تصطدم بالموهبة الخالصة والشغف الموروث ليدون محمد بلومي شهادة ميلاده الحقيقية في البريمييرليج مؤكدًا أن سلالة آل بلومي لا تزال قادرة على كتابة فصول من سحر كرة القدم عبر الأجيال.