كاراجر: إيمري ظلم في أرسنال والإدارة سبب الفوضى

جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول يدافع عن المدرب الاسباني أوناي إيمري المدير الفني للأرسنال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول عن المدرب الاسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي لفريق أرسنال والسابق لكل من اشبيلية وباريس سان جيرمان.

جاء هذا في عموده الصحفي الذي يكتبه في صحيفة "تيليجراف" حيث ألقى باللوم بشكل كامل على إدارة فريق أرسنال لما وصل له النادي من حال.

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وقال كاراجر: "عندما تولى أوناي إيمري تدريب فريق أرسنال جميعنا تعجبنا عن نوع الإرث الذي سيجده في الفريق، الآن الجميع يعلم أنه لم يرث الا الفوضى".

وأضاف: "وجد نفسه بفريق غير متوازن ونجم الفريق لا يقدم مستويات ثابتة، وعقود باهظة للغاية بشكل أعلى من قيم السوق بكثير، ونجم دولي كبير ينتهي تعاقده، ومدير تنفيذي في طريقه للخروج، ورئيس كشافة قام بالعديد من الأخطاء في وقت قصير".

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وأكمل: "إيمري لديه فوضى كبيرة عليه أن ينظفها، ورغم ذلك لا يوجد ما يكفي من الأموال للقيام بعملية التنظيف، لم تكن تلك الوظيفة التي تقدم لها عندما رحل فينجر عن الفريق".

واختتم: "التفكير المشوش لإدارة أرسنال هو ما أوصل الفريق لتلك المرحلة، لقد كان أرسنال دومًا هو المثل الأعلى للفرق لتسير على خطاه في تلك الأمور، الآن الأوضاع اختلفت".