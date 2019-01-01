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الدوري الإنجليزي الممتاز

جيمي فاردي يسجل أول أهداف البريميرليج في 2019

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Getty Images
فاردي يفتتح سجل الأهداف لـ 2019

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

سجل جيمي فاردي هدفًا رائعًا في شباك إيفرتون في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفاز ليستر سيتي على مضيفه إيفرتون بهداف واحد مقابل لا شيء، وذلك بعد الهدف الرائع الذي سجله جيمي فاردي في شوط المباراة الثاني.

وبهذا الهدف أصبح جيمي فاردي هو مسجل أول أهداف العام 2018 بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت مباراة ليستر سيتي وإيفرتون أول أهداف الجولة.

وبالنسبة للسنوات الخمسة الأخيرة، تنوعت أسماء مسجلي أول هدف في كل عام منهم، حيث لم ينجح أي لاعب في فعل هذا الأمر مرتين.

وفي 2015 سجل شوكروس أول أهداف العام، كما فعلها أنتونيلو في 2016، وهاري كين في 2017، ونوكاريت في 2018، وجيمي فاردي في 2019.

يذكر أن جيمي فاردي كان قد لعب دورًا هامًا في كل ما حققه ليستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأس ذلك بطولة الدوري التي حصلوا عليها في 2016.  

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