جيمس: علينا استعادة أنفسنا.. مباراة ساوثامبتون اختبار مختلف

الجناح الواعد سجل هدف يونايتد الوحيد في مباراة الأمس...

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد اعتقاده بضرورة الخروج من آثار الخسارة أمام كريستال بالاس أمس بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث للبريميرليج.

وقال جيمس في تصريحاته لموقع النادي الرسمي:"نريد الخروج بأنفسنا من ذلك، المباراة كانت شيئاً سننظر إليه وننظر إلى كيف كان يمكننا فعل ما هو أفضل".

وأضاف:"مباراة ساوثامبتون في الأسبوع المقبل ستكون اختباراً مختلفاً، ويجب أن نكون مستعدين".

وتابع:"بعد أن سجلنا، كان هناك 3 أو 4 دقائق لتحقيق الفوز، الجماهير كانوا معنا وكنا مسيطرين ولكننا للأسف تلقينا هدفاً من مرتدة".

يذكر أن جيمس كان قد سجل هدف التعادل ليونايتد في الدقيقة 89، قبل أن يرده باتريك فان أنهولت في الدقيقة 93.