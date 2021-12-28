كان لحارس مرمى أكاديمية مانشستر سيتي جيمس ترافورد طريقة ذكية لجذب انتباه بيب جوارديولا، فبعد انتهاء المران ذات مرة تصدى لركلة جزاء من مدرب السيتي.

قال ترافورد لجول في لقاء حصري: "بدأ حينها في الضحك. اعتادوا على لعب ركلات الترجيح بعد المران. وكان يشيد إذا قمت بعملٍ جيد في التمرين وقد كان جيدًا معي ".

جيمس ترافورد هو أحد حراس المرمى الشباب الموهوبين القادمين من أكاديمية السيتي ، بجانب الدولي الأيرلندي الشاب جافين بازونو الذي يلعب على سبيل الإعارة في بورتسموث، والدولي الهولندي تحت 18 عامًا ميكي فان سانس الذي يعد الأساسي للفريق تحت 23 عامًا للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز في فئته.

بالطبع يتقدمهم جميعًا إيدرسون الحارس الأساسي للفريق الأول لمانشستر سيتي، ويأتي خلفه الحارس الأمريكي الموهوب زاك ستيفن.

هذا يشير إلى أن السيتيزنس لديهم العديد من الحراس الجيدين، لكن هذا لن يؤثر على طموح ترافورد البالغ من العمر 19 عامًا.

وما يؤكد ذلك قوله: "إذا لم أصدق أنني أستطيع القيام بذلك سأغادر فورًا، لأن ما هو الهدف من التواجد في نادٍ لا ترى فيه نفسك الخيار الأول؟"

"لا يشغلني المال كثيرًا - إذا لم أكن أرى نفسي كأفضل لاعب في السيتي ، فلن أكون هنا."

كان الشاب قريبًا من الفريق الأول معظم الموسم الماضي ، وتعلم من مدرب حراس المرمى تشابي مانشيسيدور ، الذي يعتبره جوارديولا الأفضل في العالم.

كان ترافورد على مقاعد البدلاء كخيار ثالث في انتصارات مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا على بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان ، وكذلك الفوز في نصف نهائي كأس كاراباو على مانشستر يونايتد ، وكان الحارس الثاني ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.

التدريب جنبًا إلى جنب مع إيدرسون وستيفن، والشخصية الأبوية لسكوت كارسون أظهرت له ما هو مطلوب للنجاح والوصول للقمة.

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يقول ترافورد: "أهم شيء تعلمته منهم جميعًا هو جاهزيتهم الدائمة. لا يهم ما إذا كانوا قد عادوا في منتصف الليل وقد كانوا على متن طائرة في رحلة سفر طويلة في الليلة التي سبقت ذلك، هم دائمًا جاهزون ولا وقت لديهم للراحة".

"هذا هو سبب وجودهم في مكانهم، يدفعون بعضهم البعض وعليك أن ترقى إلى مستواهم وإلا فإنك لن تستطيع مجاراتهم.

"عليك فقط أن تستمر في التحسن بشكل أفضل لأن إيدرسون في مستوى أفضل من أي شخص آخر. ويستطيع لعب الكرة أفضل من بعض اللاعبين في مراكز الملعب الأخرى ، إنها مجرد مزحة ".

مثل إيدرسون، بدأ ترافورد المولود في كومبريان مسيرته الكروية كلاعب على وليس حارس مرمى ، لكنه كان مقتنعًا بتغيير مركزه.

لديه تجارب في فريق كارلايل يونايتد في دوري الدرجة الثانية كلاعب وسط، لكن والده رأى إمكانية أن يكون أفضل كحارس مرمى.

يتذكر قائلاً: "كنت ألعب دائمًا في حراسة المرمى مع والدي وكان يعتقد أنني كنت جيدًا ، لكن لم يكن لدي أدنى فكرة عن كرة القدم. كان يقول " أنت حارس مرمى، وأرد: "لا ، أنا لاعب وسط" ، لأنه لا أحد يريد حقًا أن يكون حارس مرمى.

"كلما ذهبنا إلى التدريب كان يحضر القفازات في السيارة ، وفي إحدى المرات في التدريبات قالوا إننا بحاجة إلى حارس مرمى آخر وقمت بذلك ، وحصلت على القفازات الخاصة بي وأحببتها."

تدرب ترافورد تحت قيادة مدرب حراس مرمى أكاديمية كارلايل السابق بن بنسون ، والذي اكتشف أيضًا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا دين هندرسون ، واعتقد أن لاعب السيتي الشاب لديه القدرة على النجاح في هذا المركز.

لفت أنظار السيتي في سن 12 عامًا وانتقل إلى مانشستر واعتاد العيش في سكن النادي طوال أيام الأسبوع باستثناء العطلة التي كان يقضيها في مزرعة العائلة.

جيمس ماكاتي وإيجان ريلي اللذان ظهرا مع مانشستر سيتي هذا الموسم، رافقا ترافورد في مراحل الشباب، وتلك المجموعة المولودة عام 2002 لا تزال متماسكة، وتشجع بعضها البعض على مزيد من النجاح.

وبهذا الصدد قال ترافورد: "لن نقول ذلك لبعضنا البعض لأننا فتيان صغار لذلك نحب المداعبة وإطلاق النكات حول ذلك ، لكننا جميعًا نريد الأفضل لبعضنا البعض وندعم بعضنا البعض. نحن مجموعة قريبة حقًا."

يقضي ترافورد هذا الموسم على سبيل الإعارة في نادي أكرينجتون ستانلي ، وقد بدأ نصف مباريات الدوري حتى الآن ، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

مع واحدة من أقل الميزانيات في الدرجة ، يفتقد ملعب النادي للمرافق الحديثة ، لكن ستانلي أحد أفضل الأندية في البلاد من حيث تجنب المخاطرة في سبيل تحقيق النجاحات.

يقول ترافورد: "الاختلاف الأكبر هو أن كرة القدم بين فرق الشباب يمكن توقعها أكثر بكثير (مقارنة بالفريق الأول). الجميع يحاول الاحتفاظ بالكرة ، فهي أكثر توجهاً نحو الاستحواذ ويمكن توقعها بشكل أكبر. إذا كانت هناك كرة مفقودة، ففي تسع مراتٍ من كل عشر، سيحاول اللاعبون استرجاعها أو إبعادها.

"اللعب في الدوري والفريق الأول ، هناك الكثير من مناطق التهديد ولا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لحارس المرمى. في أي لحظة يمكن أن تأتي الكرة خلف الدفاع ويجب عليك الخروج من أجلها. على عكس فرق الشباب حيث يمكنك التوقع نوعًا ما ".

بالإضافة إلى اكتساب الخبرة في أكرينجتون ، فإن ترافورد أحد لاعبي منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا ، وقد مثل منتخب الأسود الثلاثة في كل الفئات العمرية بدايةً من أقل 16 عامًا.

وأخيرًا، فبالنسبة لحارس مرمى لم يكن يرغب في أن يلعب في هذا المركز، يمكننا القول أن مستقبل ترافورد سيكون عظيمًا.