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"جيل السعودي 2022 أبهر العالم .. وجيل 94 لا يتذكره أحد"

أحمد رفعت
5:17 م غرينتش+2 4‏/12‏/2022
saudi arabia
لا أحد يتذكر جيل 94 السعودي سوى السعوديين فقط

أكد الإعلامي الرياضي سعد آل مغني، على أن لا أحد يتذكر جيل المنتخب السعودي الذي شارك في كأس العالم 1994، على عكس الجيل الحالي الذي أبهر الجميع في مونديال 2022.

ونجح جيل المنتخب السعودي عام 1994 في الصعود إلى دور الـ16، ليفشل الأخضر في تكرار هذا الإنجاز في جميع نسخ كأس العالم التي شارك فيها.

ونشر آل مغني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يؤكد خلالها على أن 99% من جماهير كأس العالم أصبحوا متوفين حاليًا، ولا يتذكر هذا الجيل سوى السعوديين فقط.

وجاء نص ما كتبه آل مغني كالآتي: "أتحدى إذا فيه أحد من العالم يتذكر جيل 94، من سمعكم يقول محققين كأس العالم، و99% من جماهير كأس العالم 94 متوفين".

وتابع: "ما أحد يتذكره إلا السعوديين فقط، جيل 2022 أبهر العالم أمام الأرجنتين، حتى الجماهير السعودية أبهرت العالم، إذا مدرب المنتخب 94 مع بتال ما عرف نص لعيبته".

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