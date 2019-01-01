جيلبرتو سيلفا يكشف حقيقة عودته لأرسنال

أنباء قوية ربطت أسطورة المدفعجية للعودة من جديد

علق جيلبرتو سيلفا قائد أرسنال السابق، على الأنباء التي ربطته مرة أخرى للانضمام للجهاز الفني للمدفعجية، بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري عن تدريب الفريق.

إيمري رحل عن أرسنال، وفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره موقع النادي مساء أمس الجمعة، ليأتي فريدي ليونبيرج كمدرب مؤقت بدلاً منه.

العديد من التقارير ربطت البرازيلي بالانضمام لزميله السابق، في دور جديد يعيده لأرسنال الذي تألق بصفوفه كلاعب بحقبة الفرنسي أرسن فينجر.

وقال سيلفا عن هذه الإمكانية:"بكل تأكيد سيكون من الرائع العودة لأرسنال، هناك العديد من الذكريات الطيبة تربطني بالنادي".

وأضاف:"دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، ولكن ستكون مفاجأة كبيرة لي، رغم تواجدي في انجلترا لمتابعة الفريق عن قرب".

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وتابع:"في الوقت الحالي أؤكد عدم وجود أي مفاوضات مع أرسنال، وبشكل عام أتمنى النجاح لليونبيرج وتحقيقه نتائج إيجابية والاستمرار كمدرب دائم لو ساهم في رفع مستوى الفريق".

يذكر أن ليونبيرج سيقود أرسنال كمدير فني للمرة الأولى غداً الأحد، عندما يحل الفريق اللندني ضيفاً على نوريتش سيتي بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.