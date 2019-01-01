جيلبرتو: اشتاق لجمهور الأهلي والجيل الحالي قادر على التتويج بجميع البطولات

النجم الأنجولي يعرب عن ثقته في المجموعة الحالية من لاعبي المارد الأحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الأنجولي جيلبرتو؛ نجم الأهلي الأسبق، أن مقارنة الجيل الحالي للمارد الأحمر مع جيله ستكون صعبة، معربًا عن ثقته في قدرة المجموعة الحالية من اللاعبين على التتويج بالبطولات.

الأنجولي خاض ثمانية سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، نجح خلالهم في الحصول على 13 بطولة مختلفة ما بين دوري محلي وكأس ودوري أبطال وسوبر أفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

ويعد صاحب الـ36 عامًا من الجيل الذهبي للأهلي، الذي كان يضم محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وعماد متعب ومواطنه أمادو فلافيو وغيرهم من النجوم.

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جيلبرتو قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "اشتقت كثيرًا لجمهور الأهلي وللتواجد داخل النادي العريق الذي قضيت به ثماني سنوات هم الأفضل في مسيرتي الكروية، ولا زلت أعيش على ذكرى هذه السنوات وما تحقق بها من إنجازات وبطولات، وأشعر بفخر كبير عندما اسمع الجمهور يتحدث عني أنا وفلافيو بشكل إيجابي".

وأضاف: "لا زلت أتابع مباريات الأهلي بشكل مستمر سواء المحلية أو الأفريقية، حتى أنني أتواصل مع بعض أصدقائي بالقاهرة".

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عن أفضل اللحظات التي يتذكرها مع الشياطين الحمر، أجاب: "عشت لحظات سعيدة كثيرة، ولا يمكنني أن اختار أفضلها، جميعها مهمة، وكانت توجد مجموعة مميزة من اللاعبين، نجحنا سويًا في رفع اسم الأهلي محليًا وأفريقيا وعالميًا كذلك".

بسؤاله عن رأيه في الجيل الحالي من لاعبي المارد الأحمر ومقارنة البعض بينه وبين الأجيال السابقة، أوضح: "المقارنة صعبة للغاية، كل جيل له ظروفه وأحداثه التي تؤثر عليه، لكن الشيء المؤكد أن الأهلي غني دائمًا بلاعبيه ومدربيه وإدارته التي تؤهله لتحقيق البطولات المحلية والأفريقية، والمجموعة الحالية من اللاعبين جيدة، وهم قادرون على التتويج بجميع البطولات وإسعاد الجماهير".

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق 12 نقطة عن الصدارة.

ودعم مسؤولو القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي الجاري الفريق بسبع صفقات سعيًا وراء التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر النهائي العامين الماضيين.