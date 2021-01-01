جيلبرتو: أرفض مقارنتي بمعلول .. والأهلي يستحق التتويج بالمونديال

جيلبرتو يتحدث عن مواطنه جيرالدو

أكد الأنجولي سيباستياو جيلبرتو، لاعب النادي الأهلي السابق، على أن القلعة الحمراء تستحق الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، متحدثًا عن المقارنات التي تحدث بينه وبين التونسي علي معلول، ومعلقًا على عدم نجاح تجربة ابن جلدته جيرالدو دا سيلفا.

الأهلي يستعد لانطلاقته في كأس العالم للأندية، بمواجهة الدحيل القطري، في مباراة ربع نهائي المونديال، حيث يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا.

جيلبرتو قال خلال تصريحات عبر قناة "النهار" الفضائية: "وجدنا صعوبة في أول نسخة بكأس العالم للأندية، بعد خسارتنا من فريق سعودي، وكانت المباراة الأصعب لي، ولكني أعجبت بأداء زملائي في النسخة الثانية بالمونديال عام 2006".

اللاعب الأنجولي تابع: "لدي أمل أن يحقق الأهلي كأس العالم للأندية، لأنه يمتلك كل القدرات التي تمكنه من الفوز بالبطولة".

وعن المقارنة بينه وبين علي معلول، قال جيلبرتو: "معلول لاعب مميز وزكي جدًا، ويساعد كثيرًا في الشق الهجومي، واستطاع أن يكتب مشوار كبير مع الأهلي، وحقق بطولات كثيرة".

وواصل: "لا أحب المقارنة مع لاعبين آخرين، لأنني أحب الأهلي كثيرًا ولاعبيه أيضًا، وقضيت سنوات طويلة داخل القلعة الحمراء، والأمر يشبه مقارنة لاعب حالي بأبو تريكة، والمقارنة بين الجيل الحالي والجيل الذي لعبت معه صعبة".

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سيباستياو أوضح تصريحاته: "الدوري الذي لعبناه كان أصعب، في ظل قوة الزمالك والإسماعيلي، ومن الممكن أن يقضي علي معلول نفس الفترة التي قضيتها مع الأهلي، وستكون المقارنة مقبولة وقتها".

واختتم جيلبرتو تصريحاته متحدثًا عن مواطنه جيرالدو، حيث قال: "جيرالدو لاعب جيد، ولكنه لم يستغل الفرصة التي حصل عليها مع الأهلي، وتعرض للعديد من الإصابات التي أثرت عليه، ولكنها هي كرة القدم، وأتمنى له التوفيق".