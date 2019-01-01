جيسوس يودع لاعبي الهلال

نهاية البرتغالي داخل الزعيم تقترب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قاد البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، التدريب المسائي للزعيم اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الفتح.

الموج الأزرق ليستعد لمواجهة الفتح، المقرر إقامتها في الرابع من فبراير المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ولم يكن مران الهلال اليوم عاديًا، فوفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن جيسوس قام بتوديع اللاعبين عقب نهاية المران، متوجهًا لهم بالشكر على جهودهم معه خلال الفترة الماضية.

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العديد من التقارير الصحفية تؤكد أن مجلس إدارة الزعيم سيعلن عن فسخ التعاقد مع البرتغالي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أتم التعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني السابق للعين الإماراتي.

وقام زوران بالأمس بفسخ تعاقده مع الزعيم الإماراتي، وسُربت صورة لتأشيرة وجواز سفر للكرواتي تثبت توجهه للسعودية للعمل بالهلال.

جيسوس أيضًا أثار الجدل بعدما أشار مودعًا الجماهير خلال المباراة الأخيرة الفيحاء، وإن كان أكد بعدها أنها مجرد تحية عادية.

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يذكر أن جيسوس تولى المسؤولية الفنية للهلال في يونيو الماضي، ونجح في بداية مشواره لقيادته للتتويج بطلًا للسوبر السعودي على حساب اتحاد جدة.

وخلال 20 مباراة، قاد خلالها البرتغالي الزعيم، حقق الفوز في 15 منها، وتعادل في أربع، وخسر لقاء وحيد.

ويتصدر الهلال حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.