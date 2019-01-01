جيسوس يصل إلى هدفه الـ 50 مع مانشستر سيتي

رقم مميز لجابرييل جيسوس مع مانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سجل جابرييل جيسوس الهدف رقم 50 له بقميص مانشستر سيتي، ليواصل كتابة الأرقام القياسية في زمن قياسي بالنسبة لتاريخ مانشستر سيتي

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق انتصار هام على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كل من جابرييل جيسوس وديفيد سيلفا هدفي المباراة، ليسجل المهاجم البرازيلي هدفه رقم 50 بقميص مانشستر سيتي خلال المواسم التي لعبها بقميص الفريق.

ولعب جيسوس المباراة أساسيًا في ظل جلوس المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو على دكة البدلاء، ليحقق جيسوس رقمًا مميزًا بالنسبة للمباريات التي يشارك فيها أساسيًا.

ويشير هذا الرقم إلى أن جيسوس قد نجح في التسجيل في آخر 7 مباريات متتالية لعب فيها أساسيًا، في رقم مميز يشير إلى الأداء الجيد الذي يقدمه خلال الموسم الحالي.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد عاد إلى سكة الانتصارات من جديد عقب هزيمته الأخيرة أمام وولفرهامبتون قبل التوقف الدولي مباشرة.