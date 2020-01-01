جيسوس: لاعبو ريال مدريد هنأوني بعد انتصار الأبطال

لقاء رائع من البرازيلي

عاد لاعب مانشستر سيتي جابريل جيسوس بالحديث إلى الانتصار الذي حققه ناديه على ريال مدريد لحساب دوري أبطال أوروبا، وقال إن المباراة لم تحسم بعد.

وانتصر سيتي بهدفين مقابل واحد، وسجل البرازيلي هدفاً وتسبب في طرد سيرخيو راموس، قائد الملكي، وذلك لحساب ذهاب دور الستة عشر للأبطال.

وقال جيسوس مع "آس": "سعيد للغاية، مباراة الأربعاء من الأهم في مشواري، نعرف حجم ريال مدريد، ولذا لا نثق بهم وفي النتيجة المحققة، لم يحسم شيء بعد".

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وأضاف: "نحن مانشستر سيتي، كلنا نستحق العناوين الأولى في هذا الفريق ولست أنا فقط، نريد كل البطولات، كرة راموس؟ لقطة عادية، صراع على المساحة وفزت أنا وسجلت".

وأكمل البرازيلي: "الطرد؟ لقطة أخرى طبيعية، بحثت عن المرمى وهو عن قدمي، هو من أفضل المدافعين في التاريخ وأحترمه كثيراً، قمت بعملي".

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وواصل: "قام لاعبو ريال مدريد بتهنئتي بعد الانتصار، هذا طبيعي، نتحدث بعد المباراة وأملك أصدقائاً في مدريد مثل مارسيلو وكاسيميرو، مستقبل في مدريد؟ أنا سعيد هنا وأركز في الحاضر فقط".

وعن تألق مواطنيه في الملكي: "الأمر تاريخي، عديد النجوم البرازيليين لعبوا هنا، رونالدو، سافيو، كارلوس، صنعوا تاريخاً وهذا يساعد في تكرار الأمر".

وعن طموحه مع البرازيل: "الفوز بالأولمبياد كان خاصاً للشعب ككل، والكوبا كانت مهمة لأنها في أرضنا، أريد تكرار الأمر مجدداً الصيف القادم".

وتقام مباراة العودة بين الطرفين في منتصف مارس المقبل على ملعب الاتحاد في مانشستر، ويكفي سيتي حتى الخسارة بهدف نظيف للعبور لربع النهائي.