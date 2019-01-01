جيسوس: أحتاج للعب دقائق أكثر في مانشستر سيتي

تعرف غلى تصريحات مهاجم مانشستر سيتي بعد الفوز في نصف نهائي الكأس

طلب جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، الحصول على دقائق لعب أكثر وذلك بعد الفوز على برتون ألبيون بنتيجة 9-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

جيسوس سجل 4 أهداف في المباراة للمرة الأولى رفقة السيتزنز ليرفع رصيده إلى 12 هدفًا في 26 مباراة بالموسم الجاري في جميع المنافسات.

وقال البرازيلي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لم يسبق لي أن أسجل 4 أهداف في مباراة واحدة ولذلك أنا سعيد للغاية، لقد لعبنا مباراة جيدة واحترمنا المنافس وهذا هام للغاية".

وتابع: "لاعبون مثلي بحاجة للمشاركة في دقائق ألعب أكثر لمساعدة الفريق وتحقيق الانتصارات".

صاحب الـ 21 عامًا واصل حديثه ولكن على الموقع الرمسي بقوله: "العام الماضي لم أسجل أهدافًا كثيرة وكان هذا الأمر عسيرًا بالنسبة لي لأن وظيفة المهاجم هي تسجيل الأهداف".

مع الأرجنتين أو برشلونة كان هناك العديد من اللحظات الساحرة لـ ليو 🐐

لكن ما هي اللقطة التي من المستحيل أن تنساها لـ ميسي 👀 pic.twitter.com/si7Z5FCg0j — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

واختتم: "أنا أقاتل كل يوم في التدريبات لأجل أن أحصل على فرصة أكبر مع السيتزنز وفخور بنجاحي في استغلال الدقائق التي أحصل عليها".

من جانبه عبّر بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزنز، عن سعادته بتسجيل جيسوس للأهداف مؤكدًا أنّ تطور اللاعب مفيد له وللفريق.

مانشستر سيتي يعود إلى مباريات الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل بمواجهة ولفرهامبتون في الجولة 22 من البطولة.