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الدوري الإنجليزي الممتاز

جيسوس: أجويرو أسطورة وأتعلم منه الكثير

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Getty Images
المهاجمان البرازيلي والأرجنتيني يتنافسان على قيادة هجوم سيتي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كال البرازيلي، جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، المديح لزميله سيرخيو أجويرو ووصفه بالأسطورة في تاريخ الفريق الذي يتعلم منه الكثير.

ويتنافس الثنائي على قيادة خط هجوم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ويفضل المدير الفني بيب جوارديولا البرازيلي في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة أجويرو.

وقال جيسوس للمراسلين: "سيرخيو شخص جيد، أحبه وأحب ما يقدمه من كرة قدم، هو أسطورة للسيتي وأتعلم منه الكثير".

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وأتبع تعليقاً على الإصابات: "المدافعون جيدون وأقوياء، ولكن في إصاباتي الأخيرة كنت بمفردي ولذا الأمر أصعب".

وختم: "عندما تصاب دون التحام ربما يعني الأمر أنني لا أتدرب جيداً، أحب الكرة الإنجليزية لجودتها والتنافسية".

ووصل أجويرو إلى 211 هدفاً مع سيتي على مدار تاريخه في مانشستر، منها 12 هذا الموسم، مقابل سبعة فقط للبرازيلي في كل المسابقات.

ويحل سيتي ضيفاً مساء الأربعاء على ليستر في ختام لقاءات الفريق للدور الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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