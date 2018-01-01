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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جيسوس: لاعبو الهلال لم ينفذوا تعليماتي في بداية اللقاء

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مدرب الهلال يرد بسخرية على عصبيته خلال مباريات فريقه

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه على الأهلي، في كلاسيكو الكرة السعودية.

الهلال حقق فوزًا رائعًا على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جيسوس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لم ندخل المباراة بشكل جيد تكتيكيًا، بسبب عدم التزام اللاعبين بالتعليمات، ولكن تمكنوا من العودة بعد نصف ساعة من بداية اللقاء".

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المدرب البرتغالي تابع "حاولت إيجاد مرونة بين البرازيلي كارلوس إدواردو ومحمد كنو خلال المباراة، من أجل خلخلة دفاع الأهلي".

ورد جيسوس بشكل ساخر على استفسار حول عصبيته خلال المباريات، حيث قال "لقد لعبت أمام ريال مدريد وبرشلونة ولم أتعصب، هل تتوقعون أن أشعر بالعصبية هنا؟".

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 35 نقطة، متفوقًا على النصر بـ6 نقاط، قبل مواجهة الاتحاد.

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