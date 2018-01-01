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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جيسوس يضع برنامج إعداد خاص للإسباني سوريانو

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جيسوس فضل الاجتماع مع سوريانو قبل التوقيع لتحديد برنامج خاص له

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وضع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجاً إعدادياً خاصاً للمهاجم الجديد الإسباني جوناثان سوريانو.

ويستهدف جيسوس خلال الفترة المقبلة، رفع اللياقة البدنية للاعب قبل انضمامه للتدريبات الجماعية، على أن ينضم إلى صفوف الفريق الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فأن جيسوس فضل الاجتماع مع سوريانو قبل التوقيع لتحديد برنامج خاص له.

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ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل قرر جيسوس منح اللاعب بعض التوجيهات التي تتعلق بأهداف الفريق المستقبلية ونهجه الخاص.

وكان سوريانو قد حضر مباراة الهلال أمام الحزم في الجولة السابقة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد تعاقد مع سوريانو في صفقة انتقال مجاني عقب نهاية تعاقده مع ناديه الصيني.

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