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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

جيسوس : أتحمل الخسارة أمام الحزم ولهذا السبب غضب ريفاس

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جيسوس قال بعد المباراة غياب ٤ لاعبين أساسيين مؤثرة بالتأكيد، وأكرر أننا لعبنا بطريقة تجعلنا الأحق بالفوز

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مدرب نادي الهلال السعودي، تحمله خسارة فريقه اليوم أمام الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جيسوس قال بعد المباراة غياب ٤ لاعبين أساسيين مؤثرة بالتأكيد، وأكرر أننا لعبنا بطريقة تجعلنا الأحق بالفوز ، والخصم استطاع الانتصار من فرصتين فقط.

ورداً على غياب عمر خربين قال : اللاعب السوري يمر بإصابة من شهرين ولا أمتلك حالياً سوى جوميز وريفاس، وأعتقد أن ريفاس حصلت له أكثر من فرصة للتسجيل ولكن النتيجة لا علاقة لها بذلك.

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وتعليقاً على غضب ريفاس أثناء خروجه قال جيسوس : حركة ريفاس طبيعية، نتيجة الخسارة وعدم تحية الجماهير له بنفس استقبالها لزملائه قد تكون مؤثرة.

يبدو أن العلاقة بين البرتغالي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال الأول ومهاجمه الفنزويلي جيلمين ريفاس وصلت إلى منحنى جديد بعدما رفض الاخير أن يصافح مدربه الذي قرر استبداله خلال اللقاء الذي اقيم ضد الحزم في استاد جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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