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أهلًا بكم في قمة العنف، هكذا كان الحال في قمة آرسنال ومانشستر سيتي، المُقامة على ملعب الإمارات، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "2026-2027"، والتي كانت شاهدة على لقطة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل.

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الحكم جون بروكس، أطلق الكثير من الصافرات من أجل وقف اللعب، في ظل كثرة التدخلات العنيفة، إلا أن لقطة الدقيقة 17، ربما لتصبح وجبة دسمة للحديث عقب المباراة، بداعي تعرض جيريمي دوكو، جناح السيتي، لواقعة "شد الشعر" من قِبل ظهير آرسنال، يوريان تيمبر.

ماذا حدث؟

وأسرع دوكو لمطالبة الحكم باحتساب مخالفة ضد تيمبر، مؤكدًا أنه تعرض لشد شعره، ما تسبب في إعاقته وسقوطه في أرض الملعب، دون منافسة على الكرة. تلك اللقطة التي علق عليها أسطورة مانشستر يونايتد، جاري نيفيل، عبر شبكة "بي بي سي"، متسائلًا بشأن الدافع وراء تصرف تيمبر غير المبرر، خاصة وأنه أخذ جزءًا من شعره وجزءًا من قميصه، وربما كان يستحق الطرد.

ورغم ذلك، إلا أن الحكم بروكس، بعد المتابعة مع غرفة الفيديو، قرر عدم احتساب مخالفة على تيمبر، الأمر الذي أثار اعتراضًا كبيرًا من قِبل جيريمي دوكو، وكذلك إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ليثير التساؤلات حول ما إذا كان دوكو أعيق بشد شعره بالفعل، أم أن الجذب كان من قميصه من الخلف.

إنجلترا تعدل القوانين

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت - في يونيو الماضي - عن تعديل القانون المتعلق بواقعة "شد الشعر" في الملاعب، وتوضيح أن هذا التصرف لا يستوجب بالضرورة إشهار بطاقة حمراء مباشرة.

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وبحسب بيان الرابطة، فإنه سيتم منح بطاقة حمراء فقط إذا ما تم استخدام القوة المفرطة في شد الشعر، أما إذا لم يرافق الواقعة عنف أو استخدام القوة، فسيتم إشهار البطاقة الصفراء فقط، وإن كان التصرف متعمدًا. فيما جاء هذا التعديل في القرار بسبب كثرة حالات الطرد التي شهدها البريمييرليج، في الموسم الماضي، بين ليساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد، ومايكل كين من إيفرتون، ودانييل بالارد، من سندرلاند.

واقعة فينيسيوس لن تتكرر

وتعيد واقعة تيمبر إلى الأذهان، ما حدث قبل شهر واحد، ولكن في الملاعب الإسبانية، حينما تعرض فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، للطرد المباشر، خلال مشاركته في مباراة فياريال، بسبب شد شعر ناثان ساليبا، والتي اعتذر عنها الجناح البرازيلي، إلا أنها لم تمنع رابطة الليجا، من معاقبته بالإيقاف لمدة أربع مباريات، ما تسبب في غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

البحث عن مخرج

وكان السيتي يأمل في إكمال آرسنال بنقص عددي في تلك القمة، بحثًا عن انتصار ينهي سلسلة التعثرات التي حققتها كتيبة إنزو ماريسكا، في الجولات الأربع الماضية، حيث يتواجد مانشستر في وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، مبتعدًا بفارق ست نقاط عن آرسنال "المتصدر".