جيريس يرجع خسارة تونس للإرهاق والإصابات ويرفض الحديث عن مستقبله

ألان جيريس يتحدث بعد خسارة تونس أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ألان جيريس مدرب منتخب تونس إن الخسارة في المباراة أمام نيجيريا ترجع إلى العديد من العوامل أهمها الإصابات والإرهاق.

وكانت نيجيريا قد نجحت في حسم المركز الثالث لكأس الأمم الأفريقية بعد تغلبها على تونس بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعقب المباراة، تحدث آلان جيريس لشبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث أكد أن الخسارة تبقى محبطة ولكنها جاءت بسبب إرهاق مباريات الإقصائيات والإصابات التي حدثت خلالها.

وقال جيريس: "لقد لعبنا بشكل مقبول خلال المباراة، الهدف المبكر أفقدنا الثقة وخلق الكثير من الثغرات، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم"

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 17, 2019

وأضاف: "تعرض العديد من لاعبينا للإصابات خلال المباريات الأخيرة، أيضًا لعبنا وقتًا إضافيًا في مباراتين وهذا تسبب في المزيد من الإرهاق"

وتابع: "مستقبلي مع تونس؟ لقد حققنا الهدف المنشود بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، كنا نريد بالطبع الفوز بالبطولة أو التواجد في المباراة النهائية على الأقل ولكننا حاولنا بكل ما نملك، وسنرى ما سيحدث في النهاية"

توأم مصر ولا يستحقون التأهل لنصف النهائي - ردود أفعال ساخرة من خسارة تونس أمام نيجيريا

يذكر أن تونس قد حققت انتصارًا وحيدًا خلال البطولة على منتخب مدغشقر بثلاثية نظيفة، كتفية بالتعادلات في بقية مبارياتها سواء في المجموعات أو في الإقصائيات.