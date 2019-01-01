جيرو يلمح للرحيل عن تشيلسي ويكشف وجهته المقبلة

أولفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي يكشف عن وجهته المقبلة عقب الرحيل المنتظر عن صفوف البلوز.

أكد النجم الفرنسي أولفييه جيرو مهاجم أرسنال السابق وتشيلسي الحالي على صعوبة الاستمرار صفو صفوف البلوز خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيرو وكشف خلالها أن سوق الانتقالات الشتوية المقبلة قد يشهد رحيله عن النادي اللندني بشكل نهائي.

وقال جيرو: "البقاء في صفوف تشيلسي لن يكون سهلًا بالنسبة لي، سأجلس مع المدرب ونتحدث ونرى ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة".

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وأضاف: "هناك فرصة كبيرة لحدوث بعض التغييرات في الأمور، لأنني لا أحصل على ما يكفي من الدقائق لأعبر مع نفسي رفقة الفريق".

وأكمل: "في الوقت الحالي أنا لاعب في صفوف فريق تشيلسي، ولا يزال لدي بعض المباريات التي سألعبها مع فريقي حتى يفتح سوق الانتقالات".

وأنهى تصريحاته: "بعد انتهاء تلك المواجهات سنتحدث ونرى ما هو القرار الأفضل بالنسبة لي، الانتقال لفرنسا يعد أحد الحلول المتاحة فذلك سيكون مثاليًا بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا كان قد طالب جيرو بالرحيل عن صفوف تشيلسي للحصول على الدقائق والحفاظ على مكانه في صفوف الديوك.