جيرو: نحاول الرد على خسارة مانشستر سيتي ولدينا أسبوع حافل

تعرف على تصريحات جيرو وباركلي بعد الفوز على مالمو بهدفين لهدف في الدوري الأوروبي

أكد أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، أنّ الفوز على مالمو جاء للرد على الخسارة من مانشستر سيتي مشيرًا إلى صعوبة المباريات المقبلة.

تشيلسي انتصر 2-1 في السويد ليقترب من التواجد في ربع النهائي.

وقال جيرو في تصريحات عقب المباراة: "الفوز اليوم جاء للرد على الخسارة يوم السبت الماضي ، لقد خلقنا العديد من الفرص ووصلنا لمرمى مالمو كثيرًا وكنا نستطيع الفوز بنتيجة أكبر".

وتابع: "إنّه لعار علينا أن نتلقى هدفًا من هجمة مرتدة. نعرف أنّ هذا الأمر مصدر قوتهم لكننا فشلنا في احتوائه. سنحاول العبور في لندن".

تشيلسي لم يعرف طعم الهزيمة خلال آخر 🔟 مباريات في الدوري الأوروبي.



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✔️ #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/zK70LhNLTH — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

هداف أرسنال السابق أشار إلى أنّ الفريق لديه مواجهات صعبة ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد ثم نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي.

من جانبه، علّق روس باركلي على النتيجة بقوله: "من الهام أن نخرج بنتيجة إيجابية لنستعيد اتزان الفريق بعد المستوى المتذبذب مؤخرًا".

واختتم: "سوف نلعب على تحقيق نتائج إيجابية في باقي المباريات وعلينا خوض مواجهة الإياب بقوة".

تشيلسي يعود إلى المباريات يوم الاثنين بمواجهة مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد.