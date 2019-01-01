الدوري الإنجليزي الممتاز

جيرو: لا أتقبل وضعي في تشيلسي

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Getty Images
اللاعب يرفض انتقاد مدربه رغم الوضع الحالي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي عدم تقبله لوضعه الحالي مع النادي، وذلك في حواره مع مجلة لو بيليران.

وقال جيرو:"أتقبله؟ لا، لا أتقبله. لا يجب عليك أن تكون مذهلاً في بعض الأوقات".

وأضاف:"أنا دائماً ما أكون محترماً ومتواضعاً، حتى إن كنت لا أتفق مع المدرب، لا أنتقده".

وأوضح:"ولكن في داخلي، لا يمكنني تقبل ذلك لأني أعلم قيمتي في الملعب".

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وتابع:"العام الماضي حين شعرت أني أستحق اللعب، تحدثت مع المدرب (ماوريتسيو ساري آنذاك) وطالبته بالتوضيح".

يذكر أن جيرو لم يلعب سوى 3 مباريات في البريميرليج هذا العام، بينهم مشاركة أساسية واحدة.

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