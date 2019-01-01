جيرو: لامبارد هو الشخص المناسب لتشيلسي ويتسحق تلك الفرصة

الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي سعيد بتولي فرانك لامبارد لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الفرنسي أولفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بتولي فرانك لامبارد لتدريب البلوز خلال الفترة القادمة.

جاء هذا في تصريحات إذاعية أدلى بها اللاعب لصالح "راديو فايف لايف سبورتس" وأكد خلالها أن لامبارد هو الشخص المناسب لتلك المهمة.

وقال جيرو: "أحب الطاقة التي جاء بها معه للفريق، ورغبته الدائمة في التطور وتحقيق الانتصارات، أعتقد أنه الشخص الصحيح لقيادة الفريق، لامبارد أسطورة في تشيلسي".

تشيلسي يحقق انتصاره الأول مع لامبارد

وأضاف: "في الوقت الحالي لدينا حماس كبير للغاية من أجل خوض أول مباراة لنا في الدوري الإنجليزي تحت قيادته، ولدينا لهفة لذلك".

وأكمل: "في الوقت الحالي بدأنا أن نفهم ما الذي يريد منا لامبارد القيام به في الملعب بالتحديد، هو يستحق الفرصة لقيادة الفريق، وهناك أجواء إيجابية كبيرة تحيط به".

واختتم تصريحاته: "من الهام دومًا أن نبقى إيجابيين، وانطلاق الموسم التحضيري بذلك الشكل هام بالنسبة لنا، لكن لا يزال علينا أن نعمل كثيرًا".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق فوزه الأول في الجولة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد مساء الأمس، وسيواجه برشلونة الأسبوع المقبل.