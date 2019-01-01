جيرو: قد أرحل للصين أو الولايات المتحدة

أوليفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي يلمح لإمكانية الرحيل للصين أو الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألمح النجم الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي لإمكانية الرحيل عن صفوف البلوز بعد موسم أو موسمين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لن يرحل هربًا من المنافسة، شدد على رغبته في التنافس مع النجوم الشباب لآخر لحظة في عقده.

وقال جيرو: "بكل تأكيد لا أخطط للاستمرار على مقاعد البدلاء كثيرًا، لدي الكثير من الأهداف في رأسي لأقوم بتحقيقها".

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وأضاف: "أنا هنا لمساعدة الجيل الجديد من اللاعبين على تقديم الأفضل، لكن ذلك لا يعني أن وقت الاعتزال قد حان، هذا لم يأت بعد".

وأكمل: "ربما أذهب للصين بعد ذلك، أو الولايات المتحدة، فاللغة لن تكون عائقًا هناك بالنسبة لي أو لعائلتي، بعد عامين ربما يكون لدي تحدي جديد".

جدير بالذكر أن جيرو كان قد شارك في مباراة وحيدة أساسيًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم من أصل أربع جولات ولمدة ٦١ دقيقة أمام ليستر سيتي.