جيرو .. الفرنسي الأفضل في أوروبا

رقم قياسي خاص لجيرو في نهائي الدوري الأوروبي

سجل أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، أول أهداف مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال ليحقق رقمًا قياسيًا مميزًا.

تشيلسي تقدم بهدف نظيف على أرسنال في الدقيقة 49 من كرة بالرأس.

ووصل نجم البلوز إلى الهدف رقم 11 له في الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي ليصبح أول فرنسي في التاريخ يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة من بطولة قارية سواء في الأبطال أو اليوربا ليج.

كما أصبح جيرو رابع فرنسي يسجل في نهائي اليوربا ليج بعد كيفين جاميرو مع إشبيلية 2016 وبول بوجبا مع مانشستر يونايتد في 2017 والعام الماضي أجرز أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد.

كما أنّه أول لاعب يسجل 11 هدفًا في نسخة واحدة من بطولة قارية لفريق إنجليزي منذ 2004-2005 حينما أحرز آلان شيرار لصالح نيوكاسل العدد ذاته من الأهداف.

11 - Olivier Giroud is the first player to score 11 goals in major European competition for an English club since Alan Shearer scored 11 in 2004-05 for . Lead. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/S4587zwXYH — OptaJoe (@OptaJoe) May 29, 2019

ووصل صاحب الـ 32 عامًا إلى 200 هدفًا مع الفرق التي لعب لصالحها في تاريخه وهو 18 بقميص تشيلسي، بينما أكثر فريق أحرز له هو أرسنال بواقع 105 هدفًا.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حقق البطولة في 2012-2013 بعدما تفوق على بنفيكا.