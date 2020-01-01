جيرو: إنتر؟ تشيلسي أجبرني على البقاء

الفرنسي يكشف كواليس فشل انتقاله في يناير

تحدث مهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو عن الأسباب وراء فشل رحيله عن البلوز في يناير رغم تعدد العروض من داخل إنجلترا وخارجها، وبالتحديد إنتر.

وعاد المهاجم الدولي الفرنسي للمشاركة أساسياً في الأسابيع الماضية بعد إصابة تامي أبراهام رغم أنه كان خارج حسابات مدربه فرانك لامبارد بالنصف الأول للموسم.

وقال جيرو مع "تيليفوت": "تخيلت نفسي في فريق آخر للأمانة، مريت بستة أشهر معقدة ولهذا أردت المغادرة في يناير، قمت بكل شيء في وسعي للرحيل".

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وأكمل: "تشيلي لم يرغب برحيلي، الوضع كان أن من أجل أن أرحل يجب أن يأتي بديل، أكثر فريق أثار انتباهي كان إنتر، ولكن المشكلة استمرت حتى نهاية الشهر".

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وواصل مهاجم البلوز: "حتى لاتسيو وتوتنهام تقدما بعروض، ولكن السؤال كان ليس أين يمكن أن ألعب ولكن إذا كان يمكن أن أرحل من الأساس، لم يكن بيدي شيء، كنت محبوساً".

وأردف: "كنت أدرك أن لا يجب أن أثير المشاكل، ليست طبيعتي، كما فكرت أن يمكن أن ينتهي بي الحال مستمراً مع تشيلسي، لذا بقيت شخصاً احترافياً وقررت المحاربة، والمدرب وعدني بالفرصة".

واستطرد: "رئيس ليون أولاس هو الآخر تكلم معي ولكن أخبرته أن الأولوية لإنتر، كذلك ديشان كلمني في أكتوبر لأنه كان يرى عدم صحة الوضع لي وحذرني من الذهاب لأمريكا وأنها ستجعلني خارج الحسابات لليورو".

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وختم: "لنرى أولاً إذا كانت ستقام اليورو، لطالما المدرب يرى أنني مفيد سأكون حاضراً، عدم استدعائي سيزعجني، ولكن أملك أملاً كبيراً وأخطط للتألق مع تشيلسي لأكون مختاراً".

جيرو لعب فقط 11 مباراة بكل المسابقات الموسم الجاري مع تشيلسي، وهز الشباك في مناسبتين.