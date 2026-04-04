حقق فريق PSV يوم السبت فوزًا صعبًا بنتيجة 4-3 على فريق FC Utrecht، لكن هذا الفوز الذي قد يضمن له اللقب طغت عليه إصابة تبدو خطيرة تعرض لها جيردي شوتن. فقد خرج لاعب خط الوسط من الملعب بعد مرور ساعة من المباراة بسبب مشاكل في الركبة، واضطر في النهاية إلى مغادرة الملعب على نقالة. وكان شوتن قد وضع تشخيصًا أوليًا للإصابة وهو لا يزال على أرض الملعب.

حدثت الإصابة عندما حاول شوتن اعتراض تمريرة موجهة إلى يوان كاثلين وقام بانزلاق. لوى قائد الفريق ركبته وغادر الملعب وهو يبدو متأثراً بشكل واضح.

وأشار بوس بعد المباراة إلى أنه لم ير الحادثة بنفسه. وقال مدرب PSV أمام كاميرا ESPN: "لم أر اللحظة، لأنها حدثت بعيداً. رأيت أنه قام بانزلاق، لكن عندما عاد إلى خط التماس، قال الطبيب إنه سمع صوت طقطقة. وهذا ليس بعلامة جيدة أبداً".

كما أن الأصوات الصادرة عن الطاقم الطبي لـ PSV لا تبعث على التفاؤل. وفقًا لبوز، أجرى طبيب النادي بالفعل تقييمًا أوليًا غير إيجابي. "قال طبيبنا أيضًا إن الوضع لا يبدو جيدًا. بالطبع علينا الانتظار قليلاً ولا يزال يتعين إجراء الفحص بالأشعة، لكن هذا يمثل خيبة أمل بعد الفوز."

خلال المؤتمر الصحفي، تطرق بوس بشكل أعمق إلى تأثير تلك اللحظة. "كان الشعور الذي يسيطر عليّ هو: كيف حال جيردي؟ لم أجد أنه من المناسب أن أتصرف بفرح غامر، وهو ما قد يكون ملائماً للموسم بأكمله والأداء."

كما أكد المدرب أن شوتن نفسه شعر على الفور بحدس سيئ. "سمعت أن الوضع لا يبدو جيداً. سمعت ذلك منه شخصياً. لقد شعر بصوت طقطقة. وهذا ليس بعلامة جيدة أبداً."

أبدى زملاؤه في الفريق تأثرهم الشديد بالحادث. ووصف جوي فيرمان الموقف بأنه «مروع حقاً»، بينما كان إسماعيل سايباري شاهداً على اللحظة عن قرب. «كنتُ قريباً منه. قال على الفور إنه شعر بشيء ما. أراد أن ينزل من الدراجة فوراً. فقلت له: «يا أخي، ابقَ هادئاً». بالطبع أشعر بالأسى تجاهه. هذا أمر لا تتمنى حدوثه لأحد».