جيرالدو يتحدث عن مشاركة أنجولا في أمم إفريقيا ومساندة الجماهير المصرية

منتخب أنجولا يقع في المجموعة الخامسة من البطولة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الأهلي المصري، عن مشاركة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في أراضي الفراعنة.

وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها، حيث تستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل حيث ستشهد منافسة قوية على اللقب.

وقال جيرالدو في تصريحات تلفزيونية: "سعيد بمشاركتي مع منتخب أنجولا في بطولة إفريقيا، خاصًة في مصر بيته ووسط جماهيرها الذين سوف يساندونني".

وأضاف: "انضمامي لقائمة أنجولا ليس مفاجيءً، أنا انضم للمنتخب منذ عام 201، وسنحاول تقديم كل ما لدينا في البطولة رغم صعوبة مجموعتنا".

وتابع جيرالدو: "منتخب مصر من أقوى المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي مما يضمه من لاعبين مميزين للغاية ويقدمون مستويات رائعة".

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ويشارك المنتخب الأنجولي في البطولة بالمجموعة الخامسة، والتي تضم كلًا من تونس أحد المرشحين للتتويج باللقب ومالي وموريتانيا.