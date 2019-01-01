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الدوري المصري الممتاز

جيرالدو ومحمد محمود أساسيان في تشكيل الأهلي أمام سموحة

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جيرالدو
المارد الأحمر يبحث عن العودة للانتصارات بعد الهزيمة أمام بيراميدز

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سموحة السكندري، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 بالدوري الممتاز.

المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهد التشكيل ظهور الوافدين الجديدين محمد محمود والأنجولي جيرالدو أساسيين، فيما يعود قلب الدفاع المالي ساليف كوليبالي للمشاركة بعد استبعاده مؤخرًا.

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وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف - محمد هاني.

في الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد محمود - وليد سليمان.

في الهجوم: جيرالدو.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - محمود وحيد - إسلام محارب - أحمد حمودي - محمد شريف - ناصر ماهر - كريم نيدفيد.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، فيما يأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

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