جيرارد يقود رينجرز لكسر صيامه والتتويج بلقب الدوري الاسكتلندي

اللقب التدريبي الأول..

قاد ستيفن جيرارد فريقه رينجرز للتتويج بلقب الدوري الاسكلتندي لموسم 2020-21 كاسرًا هيمنة سيلتيك على البطولة والممتدة لآخر تسعة مواسم.

تتويج رينجرز أتى بعد الفوز يوم السبت على سانت ميرين بثلاثية نظيفة، والذي صاحبه تعادل سلبي يوم الأحد لسيلتيك مع دندي يونايتد أهدى اللقب رسميًا لكتيبة جيرارد.

هذا الموسم تاريخي بكل المقاييس بالنسبة لأسطورة ليفربول، فبجانب تحقيق درع الدوري الاسكتلندي لرينجرز بعد طول غياب، تمكن من بلوغ دور الـ16 من الدوري الأوروبي وينتظر مواجهة سلافيا براج.

لقب الدوري الاسكتلندي لهذا العام تعتبره جماهير رينجرز من الأهم إن لم يكن الأهم في تاريخهم، إذ أنه منع سيلتيك من كسر رقمهم القياسي بالتتويج عشر مرات متتالية بالبطولة.

مشجعو رينجرز كسروا الإجراءات الاحترازية القوية الموجودة في اسكتلندا لمحاربة تفشي فيروس كورونا، واجتمعوا بالأمس في العاصمة جلاسكو محتفلين بالانتصار على سانت ميرين واقتراب الدوري بصورة رسمية.

وكان جيرارد قد وصل لتدريب رينجرز في صيف 2018، وفي أول موسمين لم يستطع جلب الألقاب إلى العملاق الاسكتلندي، إلا أنه قادهم في النهاية لموسم من الأفضل في تاريخ النادي.

تألق جيرارد في قيادة رينجرز كان كافيًا لترشيحه لتدريب ليفربول في الفترة المقبلة خلفًا ليورجن كلوب، وإن بدا أن رحيل الألماني عن الريدز من غير المرجح رغم تراجع النتائج.