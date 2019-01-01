جيرارد يتلقى دعمًا معنويًا لخلافة كلوب في ليفربول

على طريقة لامبارد مع تشيلسي

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

تقدم أسطورة نادي رينجرز الاسكتلندي باري فيرجسون، صفوف الداعمين والمؤيدين لفكرة عودة ستيفن جيرارد إلى بيته القديم في مدينة نهر الميرسيسايد، على طريقة زميله السابق في المنتخب الإنجليزي فرانك لامبارد.

ويعمل قائد ليفربول في العشرية الماضية في سُدة حكم رينجرز منذ صيف 2018، وفي موسمه الأولى، اكتفى بوصافة الدوري المحلي بفارق 9 نقاط عن الغريم الأزلي سيلتيك، إلا أن القائد السابق لأصحاب ملعب "إير بوكس"، يثق في قدرة جيرارد على تجاوز المنافس الأول في المستقبل القريب.

وقال باري فيرجسون لصحيفة "ديلي ريكورد". "لنكون صادقين، نحن جميعًا نعرف منذ يوم جيرارد الأول معنا، أنه يُمني النفس بالعودة إلى بيته الروحي في أنفيلد روود، بنفس الطريقة التي عاد بها فرانك لامبارد إلى ستامفورد بريدج".

لكن في الوقت ذاته، أعرب أيقونة القلوب الشجاعة سابقًا عن أمله أن يتأجل قرار عودة جيرارد إلى الجزء الأحمر من الميرسيسايد، وذلك ليس فقط لاستحالة توليه المنصب في ظل وجود العبقري الألماني يورجن كلوب، بل لحاجة صاحب الشأن لإثبات أحقيته في خلافة مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق في "الآنفيلد".

هذه هي كرة القدم يا سادة ⚽️#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/TugYXTx7QA — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

وتابع حديثه "آمل أن ينتظر وقت أطول من لامبارد، والخبر السار لمشجعي رينجرز، أن حلم جيرارد في العودة إلى ناديه في يوم من الأيام، سيتوقف على نجاحه في إعادة رينجرز إلى قمة كرة القدم الاسكتلندية"، مُشيدًا ببصمة قائد إنجلترا السابق منذ توليه قيادة الفريق قبل 12 شهرًا، معتبرًا ذلك بحسب تعبيره "خطوات هائلة إلى الأمام".