جيرارد: كلوب يستحق تمثال في ليفربول

يرى جيرارد أن ليفربول يجب أن يبدأ بالفعل في عمل تمثال لكلوب.

.يرى أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيرارد أن الريدز يجب أن يبدأ بالفعل في عمل تمثال ليورجن كلوب

ويحتاج ليفربول إلى تسع نقاط من مبارياتهم التسعة الأخيرة لموسم 2019-20، ليتوج بطلاً لمسابقة الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

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وقال أسطورة النادي جيرارد لصحيفة "أتلتيك": "أعتقد أن يورجن كلوب هو أفضل مدير في العالم".

وتابع "أعلم أن هناك الكثير من المديرين الناجحين. بيب جوارديولا استثنائي. كارلو أنشيلوتي استثنائي أيضًا ، وأعتقد أن إيفرتون محظوظ حقًا في الحصول على سيرته الذاتية. يمكنني تسمية المزيد".

وأضاف "بعد أن اكتسبت خبرة أن تكون مديرًا خلال العامين الماضيين ، فإنك تدرك مدى صعوبة المهمة وتحديها. ليس لدي سوى احترام يورجن".

وواصل "الطريقة التي يتعامل بها الرجل مع نفسه ، والطريقة التي كان يتعامل بها معي ، والطريقة التي يدير بها نشاطه التجاري ، والطريقة التي يمر بها. أعتقد أن لديه قلب وأعتقد أنه لديه عقل. يعمل فقط لليفربول. لقد جاء ونقل النادي إلى المستوى التالي ".

بمجرد أن يحصل ليفربول على اللقب ، سوف يدخل التاريخ إلى جانب مديري النادي السابقين الأسطوريين بيل شانكلي وبوب بيزلي ، وكلاهما يجلسان خارج أنفيلد في شكل تمثال، حيث أن جيرارد يرى أن كلوب يستحق نفس التكريم .

حيث أضاف "بالنسبة لي ، يجب مكافأة شخص مثل كلوب ، يبدو أننا في كرة القدم ننتظر في كثير من الأحيان حتى يكبر الناس قبل الاعتراف بإنجازاتهم بالكامل.

وأكمل"لكنني أعرف أن أصحاب ليفربول لن يدعوا ذلك يحدث. عندما يورجن يحصل على اللقب ، يجب أن يبدأ بالفعل العمل على تمثال له ".

أردف "بالنسبة لي ، سيكون هناك الكثير من الراحة. كونك من محبي الكثير من تلك السنوات وكونك لاعبًا وقريبًا من أي وقت مضى ، فأنت تعلم أن هذا هو الشخص الذي يشتهيه الناس".

واختتم "أنا من المعجبين الآن وسأظل دائمًا حتى اليوم الذي أذهب فيه إلى القبر. عندما يحصلون على اللقب ويرفعون الكأس ، سأكون سعيدًا 100%. لا أستطيع الانتظار لذلك. سأكون أكثر رجل فخورًا على هذا الكوكب ".

يذكر أن نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن صاحب المركز الثاني وحامل اللقب مانشستر سيتي