جيرارد: سألعب ضد ليفربول للفوز فقط!

أكد ستيفين جيرارد المدير الفني الجديد لأستون فيلا أنه سيذهب لملعب أنفيلد من أجل تحقيق الفوز على فريق ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن الفريق عليه أن يتعامل بتلك العقلية في كل المباريات.

وقال جيرارد: "لا أعتقد أنني بنفسي أو أي شخص آخر يستطيع أن يقلل من الأصوات في ملعب أنفيلد خلال المباراة".

وأضاف: "بالنسبة لي هذا غير هام، الأهم هو الذهاب لملعب أنفيلد والفوز ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من النقاط".

وأردف: "تلك هي العقلية التي أريد من الفريق أن يدخل لكل مباراة بها، وهذا هو السلوك الذي يجب أن نسلكه، أن نبحث عن الفوز دومًا".

وأكمل: "أريد أن أفوز بكل مباراة، الآن تركيزي وكل شيء يخصني سأعطيه لأستون فيلا، أضمن للجماهير والجميع هذا القدر من الالتزام تجاههم".

كيل بمكيالين؟ فارق الخمس نقاط الكاذب بين مانشستر يونايتد وليفربول

جدير بالذكر أن أول مباراة لجيرارد في الدوري الإنجليزي كمدير فني ستكون ضد برايتون يوم السبت المقبل، وسيحل ضيفًا على ليفربول في الـ 11 من ديسمبر.