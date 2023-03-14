جيرارد بيكيه يكشف رأيه في عودة ليونيل ميسي وأزمة داني ألفيش.. وهل قام برشلونة برشوة الحكام؟

رفص تناول حياته الشخصية

أدلى أسطورة برشلونة جيرارد بيكيه بتصريحات قوية لراديو كتالونيا حول العديد من الملفات داخل البيت البرشلوني، خصوصًا في ظل أزمة اتهامات النادي بالفساد التحكيمي فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"أزمة نيجريرا".

وقال بيكيه في تصريحاته: "أستطيع أن أضع يدي في النار من أجل فريقي، أؤكد أن برشلونة لم يدفع لأي حكم على الإطلاق من قبل!".

وتحدث بيكيه عن أزمة زميله السابق داني ألفيش، قائلًا: "إذا ثبتت صحة الاتهامات الموجهة إليه، فسأكون قاسيًا للغاية معه، هذه أمور لا تقبل إلا ذلك، سأكون صارمًا أكثر من القضاء حتى!".

وعن إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة قال بيكيه: "إذا أراد أن يبقى في المستوى الأوروبي الأعلى فعليه أن يبقى في أندية القمة، وقد يكون برشلونة ضمن مخططه، أما إذا كان يريد إنهاء مسيرته بشكل أكبر، فأظن أن الدوري الأمريكي خياره الأول".

وأردف: "عودته ستكون عاطفية للغاية ومليئة بالمشاعر لنا كجماهير هذا النادي والمنتمين له".

ولدى طلبه التعقيب على أزمته مع شاكيرا، قال: "لا أحب الحديث حول هذا الأمر".