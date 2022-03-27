جيرارد: أشجع برشلونة، واختيار تشافي هو الأكثر عبقرية!

أكد ستيفن جيرارد أسطورة فريق ليفربول على سعادته الكبيرة بقيادة تشافي هيرنانديز لبرشلونة فنيًا بعد سنوات صعبة مرة بها النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيرارد ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأعلن خلالها عن دعمه لبرشلونة وتشجيعه للفريق الكتالوني.

وقال جيرارد: "أعتقد أن اختيار تشافي هو الأكثر عبقرية بالنسبة لبرشلونة، فهو يملك الحمض النووي الخاص بهم".

وأردف: "تشافي كان لاعبًا بمستويات عالمية لسنوات طويلة، ويعرف الأسلوب الخاص بهم والذي يريد الجميع مشاهدته".

وأكمل: "بعد مرور سنوات قليلة صعبة على برشلونة يبدو أن تشافي يقودهم للعودة لحيث ينتمي ذلك الفريق".

وأنهى كلماته: "كأحد محبي برشلونة من بعيد، أحب أن أرى الفريق يقدم تلك المستويات الجيدة للغاية".

جدير بالذكر أن جيرارد كان قد شارك في خسارة أساطير ليفربول من أساطير برشلونة بهدفين لهدف مساء السبت.