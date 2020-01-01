جيجز يحصن صخرة شباب ليفربول من مطامع إنجلترا

يفكر في الاعتماد على صاحب الـ18 عامًا في معسكر مارس

أعطى المدير الفني للمنتخب الويلزي ريان جيجز، تلميحات لإمكانية ضم مدافع ليفربول الشاب نيكو ويليامز، إلى معسكر منتخب بلاد الغال الأول القادم.

وجاءت تصريحات أسطورة مانشستر يونايتد عن صاحب الـ18 عامًا، بعد المحاولات الإنجليزية الأخيرة، لإقناعه باللعب للأسود الثلاثة بدلاً من الجارة ويلز.

وُولد ويليامز في مقاطعة ريكسهام الواقعة على الحدود مع إنجلترا، لكن يحق له تمثيل المنتخب الإنجليزي، باعتباره منتخب أجداده.

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وعن اللاعب الذي ظهر للمرة الأولى مع فريق ليفربول الأول أكتوبر الماضي، قال جيجز لشبكة "بي بي سي": "لا أخاف من إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، لا أقف كثيرًا عند عمر اللاعب سواء كان عمره 35 عامًا أو 17، لا أهتم بذلك، في بعض الأحيان تساعد التجربة في بعض الأشياء، لكن كثرة الشباب مفيدة وقد رأينا ذلك".

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وتابع حديثه عن نفس اللاعب "لقد لعب لشباب ويلز، وهذا لا يحدث دائمًا، لكن من الناحية المثالية، فنحن نريد تكرار هذا الأمر، وأعتقد أنك تقلق عندما تأتي دول أخرى لتبدل جنسيته".

وأكمل "نحن نتابع ويليامز لأنه يلعب في فريق رائع في الوقت الحالي، وقد أبلى بلاءًا حسنًا منذ ظهوره، وعندما يظهر لاعب شاب مع نادٍ كبير مثل ليفربول، فمن الطبيعي أن نتابعه".

وختم حديثه عن اليافع الويلزي "إنه لاعب رائع وأمامه الوقت ليتعلم، لكن الطاقة والجودة التي أظهرها مع فريق الأول، تعطي مؤشرات أنه لاعب جيد ومثير للاهتمام".

الجدير بالذكر أن قرعة يورو 2020، أوقعت المنتخب الويلزي في المجموعة الأولى رفقة تركيا، إيطاليا وسويسرا.