جيجز عن هدف مانشستر يونايتد: يمكنه اللعب في أي مستوى

رفض التدخل في قرار نجم سوانزي سيتي

يرى ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز، أن دانيل جيمس جناح سوانزي سيتي يمكنه اللعب لأي ادي كبير.

صاحب الـ20 عاماً، يعتبر من المرشحين للانتقال لمانشستر يونايتد هذا الصيف، في صفقة تقدر قيمتها 15 مليون جنيه إسترليني.

جيجز الذي يعمل مع جيمس في منتخب بلاده، يؤمن بقدرات اللاعب في التألق مع الشياطين الحمر.

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وقال أسطورة يونايتد:"بالنسبة لي كمدرب فريق وطني لا أريد التأثير على قرارات اللاعبين التي تخص الأندية".

وأضاف:"لعب بشكل مميز جداً مع سوانزي الستة أشهر الماضية، وضع مجهوداً كبيراً وقدم مستويات رائعة".

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وتابع:"يمكنه اللعب في أي مستوى عالي، سواء في الدوري الإنجليزي أو مسابقة أخرى، ولكن لو استمر مع سوانزي لعام آخر سيكون سعيداً أيضاً".

يذكر أن جيمس نجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 في 38 مباراة مع سوانزي هذا الموسم.